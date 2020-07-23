Адыгейские ученые на примере республики и Кубани изучат взаимодействие власти и общества в условиях пандемии

Ученые стали победителями всероссийского конкурса на лучшие научные труды по общественно-политическим наукам, который проводился Российским фондом фундаментальных исследований и Экспертным институтом социальных исследований.

В результате ученые Адыгеи получили 1 млн рублей на реализацию проекта «Взаимодействие власти и общества в условиях нового глобального риска: тенденции (дез)интеграции (на примере Республики Адыгея и Краснодарского края)».

«Глобальная пандемия вызвала огромное число очевидных последствий политического, экономического, культурного, медицинского порядка. Обозначенный глобальный контекст, став мощнейшим вызовом для власти, одновременно открыл для нее горизонт возможностей. Все это требует внимательного изучения», — рассказали в Адыгейском госуниверситете.

С этой целью в течение года ученые Адыгейского госуниверситета исследуют взаимодействие власти и общества в условиях пандемии, изучат уровень доверия и характера ожиданий общества от власти. Территорией исследования станет Республика Адыгея и Краснодарский край, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.

В рамках проекта планируется анкетирование, проведение опроса населения и экспертов как в районах, так и в столицах регионов — Майкопе и Краснодаре. Учитываться будут статистические данные районов: количество заболевших и умерших от COVID-19, длительность ограничительного режима, а также жесткость мер, принимаемых местными и региональными властями.

Полученные данные обработают и проанализируют. Результаты исследований станут известны в марте 2021 года. Они позволят моделировать функционирование регионов в условиях риска и угрозы. Модель поможет прогнозировать управление риском в региональных сообществах с наименьшими издержками для их целостности и консолидации.