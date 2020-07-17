За доход в 8 тыс. рублей Пенсионный фонд России потребовал мать ребенка-аутиста из Краснодара вернуть две выплаты суммой в 20 тыс. рублей

Мать-одиночка из Краснодара Станислава Войцеховская воспитывает шестилетнего сына-аутиста и ведет в «Яндекс.Дзене» блог о развитии ребенка. В феврале площадка запустила монетизацию ее аккаунта, с того момента Войцеховская заработала около 8 тыс. рублей. Спустя два месяца Пенсионный фонд узнал о доходе и лишил женщину пособия, а также потребовал вернуть деньги, выданные за март и апрель. До этого Войцеховская получала пенсию по инвалидности и пособие по уходу за ребенком — всего порядка 26 тыс. рублей. В мае пособие в 10 тыс. рублей она не получила, сообщил RT.

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Чтобы вернуть пособие, Войцеховская отключила монетизацию блога. После этого она опубликовала петицию с просьбой не лишать пособия родителей, которые не могут работать на полной ставке. Петиция призывает разрешить родителям заниматься подработкой, если сумма дохода не превышает МРОТ. На момент написания новости петиция собрала более 48,2 тыс. подписей. Войцеховская рассказала порталу Юга.ру, что ожидает публикации аналогичной петиции на сайте «Российской общественной инициативы». Как сообщило 15 июля РИА «Новости», член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в ПФР, Госдуму, Совет Федерации и премьер-министру просьбы разрешить родителям детей-инвалидов подработки с оплатой не выше прожиточного минимума.

На запрос портала Юга.ру в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Краснодарскому краю сослались на законодательство РФ и уточнили, что Станислава Войцеховская не известила орган, выплачивающий пенсию ребенку-инвалиду.

«Данные о факте работы поступили из ежемесячного отчета СЗВ-М, который предоставил работодатель Войцеховской в ПФР. Для возобновления ежемесячной выплаты матери необходимо предоставить документы, подтверждающие факт прекращения работы или иной деятельности. В РФ нет никакого закона, который определяет факт работы по размеру ее оплаты — минимальный он или нет. Если человек получает хоть один рубль, он считается работающим», — объяснили в ПФР.