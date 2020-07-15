Пашковская переправа Краснодара получила статус «Рубеж воинской доблести»

Напомним, 9 мая 2020 года, в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Карасунском округе Краснодара открыли мемориальный комплекс на улице Заводской — в месте, которое в августе 1942 года стало важным рубежом в боях за столицу Кубани.

К августу 1942 года понтонная переправа в том месте осталась единственным в городе мостом через Кубань. Там проходили ожесточенные бои: немецкие войска пытались выбить подразделения Красной армии, которые прикрывали подступы к реке. В обороне переправы участвовали дети и подростки. В критический момент сражений мост взорвали, но не сдали фашистам.

Городская дума Краснодара выступила с ходатайством о том, чтобы на основании регионального закона «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края» исторически сложившаяся местность краевого центра — Пашковская переправа — получила почетное звание «Рубеж воинской доблести».

На сессии документ представил руководитель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты населения Андрей Горбань. Он отметил, что присвоение переправе звания «Рубеж воинской доблести» — это дань памяти мужеству, стойкости и героизму, которые солдаты проявили на переправе в годы Великой Отечественной войны и чьи заслуги стали для жителей города примером ратной доблести и чести.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что для Краснодара Пашковская переправа была тем же, что и «Дорога жизни» — для осажденного Ленинграда.

«Из-за своей стратегической значимости этот небольшой пятачок земли стал ареной ожесточенных боев. В память о подвиге советского солдата здесь весной этого года был возведен мемориал. А мы принимаем решение о присвоении звания "Рубеж воинской доблести", чтобы почтить память тех, кто летом 1942 года сорвал немецкие планы быстрого захвата Краснодара», — сказал Юрий Бурлачко.

В итоге депутаты приняли постановление о присвоении Пашковской переправе почетного звания Краснодарского края «Рубеж воинской доблести».