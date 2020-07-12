В Краснодаре пройдет конкурс на создание современных городских скульптур

Краснодарский край

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ЦСИ «Типография» планирует разработать конкурс на создание скульптур для Краснодара

Накануне мэр Краснодара Евгений Первышов встретился с художниками, галеристами, кураторами, журналистами и бизнесменами в Центре современного искусства «Типография». Ему представили выставку Елены Колесниковой «Кооператив “Восход”», после чего чиновник в течение часа общался с деятелями искусства.

«Совместно с "Типографией" мы провели первый конкурс на установку трех современных арт-объектов, которые уже стали новыми «визитными карточками» Краснодара. Наш город — настолько современный, молодежный и продвинутый, что мы просто обязаны все время двигаться вперед», — рассказал Первышов на встрече.

В ближайшее время «Типография» приступит к разработке конкурса на создание современных городских скульптур, после чего его объявят в мэрии. Администрация города предложит места в зеленых зонах и на улицах, где можно будет установить арт-объекты. Например, в Дмитриевском сквере возле стадиона «Кубань» или на новой набережной, которую начнут строить в 2021 году.

В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что создание и установку скульптур будут оплачивать из внебюджетных средств.

Евгений Первышов Искусство КЦ «Типография»

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