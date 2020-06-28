На Кубани тракторист пытался скинуть горящее сено из прицепа и сжег поле

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором трактор виляет по дороге, пытаясь сбросить с прицепа загоревшееся сено. Все это происходило возле указателя на выезде из станицы Казанской. Очевидцы сообщали, что позже трактор съехал в поле и там начался пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прокомментировали, что сообщение о возгорании в станице Казанской на улице Ленина поступило спасателям накануне в 12:59. В 13:12 прибывшие на место спасатели установили, что горит прицеп машины и прилегающая к нему открытая территория площадью 1,5 тыс. кв. метров.

В 13:56 огонь потушили. На месте работали 17 человек и 7 машин.