На Кубани тракторист пытался скинуть горящее сено из прицепа и сжег поле

Краснодарский край

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В Кавказском районе 27 июня из-за пожара в прицепе трактора сгорело 1,5 тыс. кв. метров поля

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором трактор виляет по дороге, пытаясь сбросить с прицепа загоревшееся сено. Все это происходило возле указателя на выезде из станицы Казанской. Очевидцы сообщали, что позже трактор съехал в поле и там начался пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прокомментировали, что сообщение о возгорании в станице Казанской на улице Ленина поступило спасателям накануне в 12:59. В 13:12 прибывшие на место спасатели установили, что горит прицеп машины и прилегающая к нему открытая территория площадью 1,5 тыс. кв. метров.

В 13:56 огонь потушили. На месте работали 17 человек и 7 машин.

Кавказский район МЧС Пожары

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