В Краснодаре на пять месяцев ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской

В Краснодаре 27 июня начнут реставрировать культурный объект на улице Красноармейской, из-за чего там ограничат движение

Специалисты за пять месяцев планируют отреставрировать объект культурного наследния «Второе общественное собрание» на улице Красноармейской, 48. Там отремонтируют кровлю, фасад, оконные и дверные проемы.

Из-за работ с 27 июня до 30 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Ленина:

ограничат движение транспорта по крайней левой полосе вдоль здания по улице Ленина и крайней правой полосе вдоль здания по Красноармейской;

ограничат движение пешеходов по тротуарам со стороны Красноармейской и Ленина;

организуют на этом участке временные пешеходные переходы.

Напомним, в здании на улице Красноармейской, 48 располагался первый Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов (1918 год). Его возвели в 1913 году, архитектором был Михаил Рыбкин.