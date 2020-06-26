В Краснодаре на пять месяцев ограничат движение на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской
В Краснодаре 27 июня начнут реставрировать культурный объект на улице Красноармейской, из-за чего там ограничат движение
Специалисты за пять месяцев планируют отреставрировать объект культурного наследния «Второе общественное собрание» на улице Красноармейской, 48. Там отремонтируют кровлю, фасад, оконные и дверные проемы.
Из-за работ с 27 июня до 30 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Ленина:
- ограничат движение транспорта по крайней левой полосе вдоль здания по улице Ленина и крайней правой полосе вдоль здания по Красноармейской;
- ограничат движение пешеходов по тротуарам со стороны Красноармейской и Ленина;
- организуют на этом участке временные пешеходные переходы.
Напомним, в здании на улице Красноармейской, 48 располагался первый Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов (1918 год). Его возвели в 1913 году, архитектором был Михаил Рыбкин.
Как писали Юга.ру, с середины июля Краснодаре почти на полгода закроют улицу имени Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей.
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