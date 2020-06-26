Жителей Новороссийска предупредили о сильном ветре

Краснодарский край

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В Новороссийске 26 июня синоптики прогнозируют непогоду

Утром и днем 26 июня в городе ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Высота волн составит 10-15 дм, сообщили в гидрометеобюро Новороссийска 25 июня. В пресс-службе администрации просят следить за сообщениями в средствах массовой информации.

Напомним, по данным кубанского гидрометцентра, во вторник на Кубани ожидается 26-31 °C. Преимущественно без осадков, однако на Черноморском побережье пройдет небольшой дождь с грозой.

Новороссийск Погода

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