Жителей Новороссийска предупредили о сильном ветре

Утром и днем 26 июня в городе ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Высота волн составит 10-15 дм, сообщили в гидрометеобюро Новороссийска 25 июня. В пресс-службе администрации просят следить за сообщениями в средствах массовой информации.

Напомним, по данным кубанского гидрометцентра, во вторник на Кубани ожидается 26-31 °C. Преимущественно без осадков, однако на Черноморском побережье пройдет небольшой дождь с грозой.