На Кубань придет сухая погода, Черное море прогреется до 25 °C

В Краснодарском крае в конце июня станет меньше дождей

В Краснодаре 25 июня ожидается 30-32 °C. Днем и вечером возможен кратковременный дождь, ветер 5-10 м/с.

В крае, согласно данным кубанского гидрометцентра, прогнозируют 27-32 °C и местами кратковременный дождь, грозу. В некоторых районах возможны сильные осадки, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в краевой столице ночью 26 июня ожидается 18-21 °C. Днем будет ясно, столбики термометров покажут 28-29 °C. Ветер — 4-8 м/с. Ночью 27 июня температура воздуха опустится до 19-22 °C. Днем станет несколько жарче — 31-32 °C. Ветер 3-6 м/с.

В регионе в эти же два дня ночью будет 15-20 °C, в юго-восточных предгорьях — 12-17 °C. Днем воздух прогреется до 26-31 °C. Преимущественно без осадков, однако на Черноморском побережье будут небольшие дожди и гроза. Ветер 5-10 м/с, в дневные и вечерние часы порывы в некоторых районах 13-18 м/с. В Новороссийске порывы будут достигать 22-27 м/с.

В Ейске морская вода нагрелась до 26 °C, в Анапе — до 25 °C. В других прибрежных городах вода немного прохладнее: в Новороссийске и Геленджике — 24 °C, Приморско-Ахтарске, Сочи и Туапсе — 23 °C, В Темрюке — 22 °C.