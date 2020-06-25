Россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя

Как писали Юга.ру, президент России Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию в январе 2020 года. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Конституцию, при этом Конституционный суд счел их законными. Напомним, среди предлагаемых изменений — поправка об образовании Госсовета, о вере в Бога, исторической правде и ее защите государством и обнулении предыдущих сроков Путина.

Общероссийский день голосования был назначен на 22 апреля, однако из-за коронавируса его перенесли на лето. В итоге в ЦИК России приняли решение проводить голосование в течение недели, с 25 июня по 1 июля.

25 июня в Роструде напомнили, что последний день голосования в России объявлен нерабочим. При этом для тех, кто будет работать в этот день, оплата должна быть двойной, пишет RT. Тем же работникам, которые будут отдыхать в этот день, оплата за июль не должна быть снижена.