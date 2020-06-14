В Краснодар прибыли 2 новых трамвая, до конца года ожидается еще 30

В Краснодар 14 июня с Усть-Катавского завода прибыли первые в 2020 году трамваи

Как писали Юга.ру, в феврале и марте в Краснодаре провели четыре аукциона, после которых были заключены контракты с Усть-Катавским вагоностроительным заводом на поставку в 2020-2021 годах 56 трамваев в краевой центр.

В пресс-службе мэрии Краснодара 14 июня уточнили, что в 2020 году в краевую столицу поступят 32 новых односекционных трамвая, а в 2021 году ожидается поставка еще 30 вагонов.

Планировалось, что первые трамваи приедут в город в мае, однако из-за пандемии коронавируса завод не смог вовремя получить зарубежные запчасти. Поэтому первые два односекционных трамвая из партии этого года прибыли в Краснодар в воскресенье, 14 июня.

«Преодолев более 2 тыс. км по дорогам России, новые вагоны приехали в Западное трамвайное депо кубанской столицы, где специалисты выполнят пуско-наладочные работы, а затем начнут обкатку новых машин», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Новые трамваи, которые будут ходить в городе, — низкопольные, в салоне и кабине водителя будут работать кондиционеры. В пресс-службе мэрии рассказали, что «с учетом опыта поставок прошлого года добавили несколько новых требований» к трамваям.

В КТТУ отметили, что эти трамваи будут ходить по маршрутам Западного трамвайного дело, в том числе в Юбилейный микрорайон. Разгрузка вагонов стартует 15 июня.

Напомним, в 2019 году в Краснодаре началось обновление транспортного парка. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Всего из краевой казны в течение трех лет планировали выделить 3 млрд рублей на эти цели, чтобы купить более 100 низкопольных вагонов.

В прошлом году в Краснодаре начали ходить 12 новых троллейбусов с автономным ходом и 35 трамваев. Последние отправили в парк Восточного трамвайного депо города. В 2020 году власти собирались обновить парк Западного трамвайного депо.