В Краснодаре до 2021 года появятся 56 новых трамваев

В Краснодаре в марте заключили контракты на поставку 56 трамваев в 2020-2021 годах

В феврале и марте в Краснодаре провели четыре аукциона, по итогам которых заключили контракты с Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Согласно ним, в 2020 году краевой центр должен получить 29 новых трамваев, еще 27 — в 2021 году. В пресс-службе администрации города уточнили, что в результате конкурсных процедур удалось сэкономить, из-за чего Краснодар сможет приобрести «еще не менее 11 односекционных трамваев».

С учетом опыта получения трамваев в 2019 году к техническим требованиям добавили следующее: