В Краснодаре до 2021 года появятся 56 новых трамваев
В Краснодаре в марте заключили контракты на поставку 56 трамваев в 2020-2021 годах
В феврале и марте в Краснодаре провели четыре аукциона, по итогам которых заключили контракты с Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Согласно ним, в 2020 году краевой центр должен получить 29 новых трамваев, еще 27 — в 2021 году. В пресс-службе администрации города уточнили, что в результате конкурсных процедур удалось сэкономить, из-за чего Краснодар сможет приобрести «еще не менее 11 односекционных трамваев».
С учетом опыта получения трамваев в 2019 году к техническим требованиям добавили следующее:
- вместо обычного кондиционера в салонах должны установить кондиционеры с климат-контролем и возможностью регулировать мощность;
- в салоне водителя необходимо более мощное отопление;
- нужно предусмотреть дополнительную защиту аккумуляторов от повреждений при ДТП;
- требуется возможность открывания только первой двери первого вагона, чтобы мог выходить только водитель — например, для перевода стрелок на путях;
- сидения должны остаться мягкими, однако каркас в этот раз будет из термопластика, а не металла, так как он более долговечен и прост в обслуживании;
- кронштейн боковых зеркал требуется оснастить устройством для складывания, чтобы могло пройти моечное оборудование.
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Другие требования к трамваям не изменились. Вагоны должны быть низкопольными, с системой адресного открытия дверей, площадками для инвалидных колясок и радионформаторами для инвалидов по зрению. Также в салоне должны быть установлены розетки и USB-разъемы, сообщили 20 марта в пресс-службе мэрии.
Напомним, в 2019 году в Краснодаре начали ходить 12 новых троллейбусов с автономным ходом и 35 трамваев. Последние отправили в парк Восточного трамвайного депо города. В 2020 году собираются обновить парк Западного трамвайного депо. Это значит, что часть новых составов начнет ходить в Юбилейный микрорайон.
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