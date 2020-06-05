В Сочи мальчик застрял в решетке ливневки

В Сочи спасатели 4 июня помогли пятилетнему ребенку, нога которого застряла в решетке ливневки

В Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России помогли пятилетнему ребенку, нога которого застряла в решетке ливневки. Это случилось 4 июня в 19:25 на улице Тепличной. Спасатели приехали на место и разжали металлические пруться, чтобы достать ногу мальчика.

Ребенок рассказал спасателям, что бежал по улице и не заметил решетки, в которую провалился, сообщили в пресс-службе ЮРПСО.