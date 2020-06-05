В Сочи мальчик застрял в решетке ливневки
В Сочи спасатели 4 июня помогли пятилетнему ребенку, нога которого застряла в решетке ливневки
В Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России помогли пятилетнему ребенку, нога которого застряла в решетке ливневки. Это случилось 4 июня в 19:25 на улице Тепличной. Спасатели приехали на место и разжали металлические пруться, чтобы достать ногу мальчика.
Ребенок рассказал спасателям, что бежал по улице и не заметил решетки, в которую провалился, сообщили в пресс-службе ЮРПСО.
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В Сочи это не первый случай с ливневкой, когда страдал ребенок. Летом 2018 года в Сочи семилетний мальчик упал в ливневую канаву с сильным потоком дождевой воды и утонул. Ребенка безуспешно пыталась спасти бабушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже прокуратура установила, что хозяин гостиницы, расположенной возле места трагедии, самостоятельно переделал ливневку.
Поначалу владелец заведения отказывался от причастности к гибели мальчика, но позже признал вину. Родители утонувшего мальчика согласились закрыть уголовное дело за 150 тыс. рублей. После этого обвинение предъявили заместителю инженера сочинского МУП «Водосток».
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