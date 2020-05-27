Мэр столицы Ингушетии попал в ДТП
Ингушетия Анастасия Щеглова
Глава ингушского Магаса Руслан Арсамаков 27 мая попал в автомобильную аварию
ДТП случилось в Ингушетии. Руслан Арсамаков находился в служебной машине с водителем. Автомобиль попал в аварию из-за отказа тормозной системы.
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«С мэром все в порядке. Водитель получил легкий ушиб мягких тканей ноги», — соообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что, по предварительным данным, автомобиль врезался в сооружение моста. Официального подтверждения этому у агентства нет.
Руслану Арсамакову 57 лет, он занимает пост главы столицы Ингушетии с конца 2019 года.