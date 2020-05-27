Мэр столицы Ингушетии попал в ДТП

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что, по предварительным данным, автомобиль врезался в сооружение моста. Официального подтверждения этому у агентства нет.

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