Мужчину осудили за попытку разбить головой иллюминатор самолета, экстренно севшего в Краснодаре

Жителю Ленинградской области в апреле вынесли приговор за то, что из-за его попытки разбить головой иллюминатор самолет был вынужден сесть в Краснодаре

Ночью 15 августа 2019 года в Международном аэропорту Краснодара вынужденно приземлился рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Тогда МВД сообщало, что судно посадили из-за буйного поведения 32-летнего жителя города Кировска Ленинградской области. Он вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа и пытался головой разбить иллюминатор.

В апреле 2020 года Советский районный суд Краснодара приговорил мужчину к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 15% из заработка, сообщили 24 апреля в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Его признали виновным по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).

Кроме того, авиакомпания в рамках гражданского иска взыскала с авиадубошира более 200 тыс. рублей в счет компенсации ущерба.