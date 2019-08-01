В Кавказском заповеднике закрыли часть маршрута, где туристы мыли посуду в озерах и топтали растения

В окрестностях Сочи стал недоступен для туристов отрезок одного из самых популярных маршрутов Кавказского заповедника к озерной долине Дзитаку (Семиозерье)

В заповелнике решили не открывать радиальный выход маршрута № 8а к дзитакским озерам и предупредили, что посещение озер может быть запрещено и в 2020 году.

«Устройство стоянок в долине реки Дзитаку запрещено, но это не останавливает туристов. Многие остаются на берегу озера на ночевку, купаются, моют посуду. Все это неизбежно приводит к загрязнению воды пищевыми отходами и моющими средствами», — прокомментировали 1 августа в пресс-службе Кавказского заповедника.

Туристы вытоптали растения, что привело к эрозии береговой зоны. Хождение людей по болотным участкам стало причиной нарушения гидрологического режима [закономерное изменение состояния водного объекта во времени — Юга.ру].

«Сегодня комплекс озер испытывает огромную антропогенную нагрузку, турпоток растет год от года. Если раньше, даже в то время, когда по долине Уруштена проходил плановый всесоюзный туристический маршрут, посещение долины Дзитаку было крайне редким, то в последние годы паломничество в озерную долину приобрело массовый характер», — подчеркнули в пресс-службе.