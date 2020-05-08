Органы опеки знали о неблагополучной семье из Новороссийска, в которой мать избивала сына

Прокуратура Кубани проверила органы опеки и полицию Новороссийска после того, как в квартире нашли избитого ребенка

В избиении заподозрили 33-летнюю мать мальчика, которая числится среди детей-сирот. Женщина рассказала, что в апреле она систематически била сына, потому что он не слушался и неправильно писал в пропись. Ее отправили под домашний арест, а прокуратура организовала проверку правоохранительных и иных уполномоченных органов, которые обязаны принимать меры по предупреждению преступлений в отношении детей.

Жители многоэтажки курорта 15 апреля сообщили в полицию, что их затопило водой из квартиры сверху, в которой не открывали. Сотрудники МВД вскрыли дверь и нашли внутри избитого шестилетнего ребенка. Мальчика доставили в городскую больницу, а позже поместили в социально-реабилитационный центр.

В пресс-службе прокуратуры Кубани 7 мая сообщили, что провели проверку и установили, что ребенок не посещал дошкольное учреждение, а с 2018 года не наблюдался у участкового врача. В январе в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новороссийска поступали сведения, что у семьи есть признаки неблагополучия, а мать ненадлежаще исполняет свои обязанности. Однако мер к защите прав мальчика не приняли. За это прокуратура города вынесла главе Новороссийска и руководителю УМВД курорта представления. В отношении некоторых должностных лиц следственный комитет начал проверку.

Органы местного самоуправления забрали ребенка из семьи только после того, как стало известно о его избиении. Сейчас решается вопрос об ограничении матери в родительских правах.

Согласно ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ» № 2202-1, представление об устранении нарушений вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые обязаны устранить допущенные нарушения. Такой документ должен рассматриваться безотлагательно. В течение месяца должностному лицу необходимо письменно отчитаться перед прокурором о том, какие меры он принял и каковы их результаты.