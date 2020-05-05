Регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном ресурсе, от погашения долга по бюджетным кредитам в 2020 году регионы освобождаются. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал документ.

Что касается последующих выплат, то в период с 2021 по 2024 годы регионы обязаны будут выплатить по 5% от задолженности, а в последующие пять лет нужно будет выплатить остальной долг равными долями или погасить досрочно. Также правительство России отметило, что освободившиеся средства регионы могут направить на «ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции», а также покрыть убытки от снижения доходов в результате налоговых и неналоговых льгот.

Премьер Мишустин поручил также к 25 мая подготовить общенациональный план восстановления экономики от последствий пандемии.