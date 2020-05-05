В России зафиксирован рост домашнего насилия в 2,5 раза с 10 апреля

В интервью « РИА Новости » уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что данные от многих некоммерческих организаций и журналистов говорят о скачке количества случаев домашнего насилия в период с 10 апреля по сегодняшний день в 2,5 раза. Это связывают с режимом самоизоляции, в котором оказались россияне по причине пандемии коронавируса. Так, например, в марте было зафиксировано 6 054 сообщений о случаях домашнего насилия, а в апреле таких обращений было уже примерно 13 тысяч (по данным НКО).

Такие выводы можно сделать по информации, которая поступает из кризисных центров для женщин. Туда в последнее время поступает все больше обращений о случаях домашнего насилия от женщин.

По информации омбудсмена, именно на горячую линию сообщения о домашнем насилии поступают, но они пока не носят массовый характер. Но это можно связать со страхом жертвы сообщать о насилии. «Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно», — рассказала Татьяна Москалькова.

Ситуация с домашним насилием осложняется не только в России: во Франции количество обращений по этому поводу выросло на 30%, а на территории Поднебесной — примерно на 25%.

В России закон о декриминализации побоев в семье принят 27 января 2017 года, окончательно утвержден 7 февраля. За него проголосовали 380 депутатов из 383 присутствовавших. Под «побоями» теперь подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если рукоприкладство совершено впервые, оно расценивается как административное правонарушение, и агрессору будет грозить штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы продолжительностью от 60 до 120 часов. В случае рецидива следует уголовная ответственность.