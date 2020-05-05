Вступил в силу закон, запрещающий в России продавать алкоголь в жилых многоквартирных домах

Реализация алкоголя в небольших заведениях в жилых домах запрещена с 5 мая 2020 года

Соответствующий документ президент России подписал 24 апреля текущего года. Согласно вступившему в силу документу, если площадь обслуживания посетителей в заведении не превышает 20 кв. метров, то реализация алкогольной продукции в таком помещении запрещена.

Согласно Федеральному закону от 24.04.2020 № 145-ФЗ, под площадью зала для обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений объектов общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Автором закона является депутат Александр Хинштейн, который объяснял инициативу частыми жалобами жильцов многоквартирных домов на такие «наливайки», которые торгуют алкоголем ночью, выдавая себя за бары и кафе. Отчасти с ним согласился глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Макимов, который также отметил, что от действия таких заведений могут пострадать и добросовестные предприниматели, которые просто не имеют отдельных от жилых домов помещений для легальной реализации продукции.