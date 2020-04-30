Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Ставропольский край

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 30 апреля сообщил о смерти мэра Ставрополя Андрея Джатдоева

Как сообщил RT, Владимир Владимиров написал в своем инстаграме, что «безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев». Также эту информацию опубликовали на сайте администрации города.

Кто такой Андрей Джатдоев

Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе. Закончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, работал микробиологом на Ставропольской биофабрике. В 1996 году стал директором департамента экономики администрации Ставрополя, а в 2003 году Джатдоева назначили на должность главы администрации Промышленного района. В 2008 году стал главой администрации Ленинского района, а в 2011-м — первым заместителем главы администрации Ставрополя, написал телеканал «360».

В 2016 году, после сложения того, как глава Ставрополя Георгий Колягин, руководивший городом с 2011 года, сложил полномочия, Андрей Джатдоев был назначен врио мэра. Позже депутаты городской думы единогласно избрали его главой Ставрополя.

Джатдоев был женат, у него четверо детей.

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