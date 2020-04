Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

View this post on Instagram

Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким…