На Кубани байкеры во время карантина устроили массовый слет на берегу моря

В Туапсинском районе 25 апреля, несмотря на объявленный в регионе карантин, прошел массовый съезд байкеров

В городах и районах края мобильные группы следят за соблюдением режима и штрафуют нарушителей. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску , выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства. Нарушителям грозит штраф — от 15 до 40 тыс. рублей.

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. В настоящий момент карантин продлен до 30 апреля.

Несмотря на введенные меры, в краснодарском сообществе мотоциклистов в соцсетях объявили о встрече 25 апреля на Восточном обходе. Байкеры поехали в поселок Ольгинка Туапсинского района.

Судя по опубликованным мотоциклистами фотографиям и видео, в съезде приняли участие около 60 человек. Информацию про «самоизолировавшихся» байкерах опубликовали и местные паблики .

Позже на место отдыха байкеров приехал патруль, который провел с ними разъяснительную беседу.

«Участникам съезда объяснили, что в условиях карантина массовое скопление людей запрещено. После чего они разъехались обратно по домам. Все прошло довольно мирно, участники слета осознали свою ошибку», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отметим, что никому из мотоциклистов не выписали штраф об административном правонарушении.