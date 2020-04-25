На Кубани байкеры во время карантина устроили массовый слет на берегу моря
В Туапсинском районе 25 апреля, несмотря на объявленный в регионе карантин, прошел массовый съезд байкеров
Напомним, в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. В настоящий момент карантин продлен до 30 апреля.
В городах и районах края мобильные группы следят за соблюдением режима и штрафуют нарушителей. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску, выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства. Нарушителям грозит штраф — от 15 до 40 тыс. рублей.
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Несмотря на введенные меры, в краснодарском сообществе мотоциклистов в соцсетях объявили о встрече 25 апреля на Восточном обходе. Байкеры поехали в поселок Ольгинка Туапсинского района.
Судя по опубликованным мотоциклистами фотографиям и видео, в съезде приняли участие около 60 человек. Информацию про «самоизолировавшихся» байкерах опубликовали и местные паблики.
Позже на место отдыха байкеров приехал патруль, который провел с ними разъяснительную беседу.
«Участникам съезда объяснили, что в условиях карантина массовое скопление людей запрещено. После чего они разъехались обратно по домам. Все прошло довольно мирно, участники слета осознали свою ошибку», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отметим, что никому из мотоциклистов не выписали штраф об административном правонарушении.
Как писали Юга.ру, к 25 апреля коронавирус в Краснодарском крае подтвердился у 707 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у 84 пациентов, из них 42 зараженных были обнаружены в Краснодаре.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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