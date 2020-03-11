На Кубани продолжаются четыре лесных пожара, еще шесть потушили

Краснодарский край

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Утром 11 марта в Краснодарском крае продолжают тушить лесные пожары, действует экстренное предупреждение

На 7:00 в крае зафиксировали 10 пожаров, четыре из них ликвидировали. Спасатели продолжают работы по тушению.

«Сохраняется высокий класс пожароопасности. Действуют экстренные предупреждения», — сообщил 11 марта начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Напомним, 10 марта в Туапсе загорелся лес в районе нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе города совместно с МЧС взять ситуацию на личный контроль. К 7:40 на следующий день пожар локализовали на площади 18,5 га.

Пожары Туапсинский район

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