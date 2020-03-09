Минфин рассказал, что экономика России готова к нефти за 25 рублей
Средств ФНБ России должно хватить для покрытия дефицита бюджета
Средств Фонда национального благосостояния должно хватить для того, чтобы покрывать дефицит бюджета.
Экономика страны выдержит стоимость нефти на уровне 25 — 30 долларов за баррель. Об этом сообщило Министерство финансов России. Объем существующих ликвидных активов ФНБ составляет примерно 9,2% ВВП. В численном выражении — это порядка 10,1 триллион рублей. По мнению экономистов Минфина, средств хватит, чтобы покрывать дефицит бюджета на протяжении, как минимум, шести лет.
На торгах 9 марта 2020 года цена на нефть марки Brent упала на 27% (менее 32 долларов за баррель), а нефть марки WTI и вовсе теперь стоит менее 30 долларов. Причиной является отсутствие договора стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
«В пятницу стало ясно, что Россия выходит из сделки ОПЕК+, заключённой ещё в конце 2016 г. Рынки не вполне верили в такое решение — хотя оно и имело определённые основания, но выглядело довольно рискованно, особенно на падающем тренде. Однако в Кремле сидят решительные люди, и они пошли ва-банк. Рынки отреагировали падением — но, замечу, не слишком существенным. Вечером 6 марта за три часа после объявления о прекращении сделки, цены на Brent снизились на $2,1/баррель, или на 4,5%. Катастрофа случилась позже, когда в воскресенье Саудовская Аравия сообщила, что в качестве ответной меры снижает цены на $6-8/баррель при поставках своей нефти на различные рынки Европы и Азии. На торгах в Японии в понедельник стоимость наиболее торгуемых марок снизилась более чем на четверть.
На протяжении многих лет мы слышали, что «саудовский заговор» чуть ли не разрушил советскую экономику. Сейчас никакой закулисной интриги нет — есть честное объявление войны на наиболее чувствительном для Кремля фронте. Это даже не газовый рынок, где есть долгосрочные контракты. Это удар в самое слабое место и в самый неподходящий момент», — прокомментировал ситуацию «Эху Москвы» Владислав Иноземцев, д.э.н., директор центра исследований постиндустриального общества.