Минфин рассказал, что экономика России готова к нефти за 25 рублей

Средств Фонда национального благосостояния должно хватить для того, чтобы покрывать дефицит бюджета.

Экономика страны выдержит стоимость нефти на уровне 25 — 30 долларов за баррель. Об этом сообщило Министерство финансов России. Объем существующих ликвидных активов ФНБ составляет примерно 9,2% ВВП. В численном выражении — это порядка 10,1 триллион рублей. По мнению экономистов Минфина, средств хватит, чтобы покрывать дефицит бюджета на протяжении, как минимум, шести лет.

На торгах 9 марта 2020 года цена на нефть марки Brent упала на 27% (менее 32 долларов за баррель), а нефть марки WTI и вовсе теперь стоит менее 30 долларов. Причиной является отсутствие договора стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

«В пятницу стало ясно, что Россия выходит из сделки ОПЕК+, заключённой ещё в конце 2016 г. Рынки не вполне верили в такое решение — хотя оно и имело определённые основания, но выглядело довольно рискованно, особенно на падающем тренде. Однако в Кремле сидят решительные люди, и они пошли ва-банк. Рынки отреагировали падением — но, замечу, не слишком существенным. Вечером 6 марта за три часа после объявления о прекращении сделки, цены на Brent снизились на $2,1/баррель, или на 4,5%. Катастрофа случилась позже, когда в воскресенье Саудовская Аравия сообщила, что в качестве ответной меры снижает цены на $6-8/баррель при поставках своей нефти на различные рынки Европы и Азии. На торгах в Японии в понедельник стоимость наиболее торгуемых марок снизилась более чем на четверть.

На протяжении многих лет мы слышали, что «саудовский заговор» чуть ли не разрушил советскую экономику. Сейчас никакой закулисной интриги нет — есть честное объявление войны на наиболее чувствительном для Кремля фронте. Это даже не газовый рынок, где есть долгосрочные контракты. Это удар в самое слабое место и в самый неподходящий момент», — прокомментировал ситуацию «Эху Москвы» Владислав Иноземцев, д.э.н., директор центра исследований постиндустриального общества.