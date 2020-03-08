Daily Mail раскритиковал женские конкурсы красоты в российских силовых ведомствах

Британский таблоид обратил внимание на российские конкурсы красоты в полиции и армии

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на конкурсы красоты в полиции и армии.

Издание назвало «сексистскими» конкурсы, посвященные Международному женскому дню, в «вооруженных силах Владимира Путина» (именно так Daily Mail назвал армию России на своей страничке в Twitter). В частности, британский ресурс в негативном цвете отметил конкурс «Краса полиции», состоявшийся в Курске, из-за возрастного ценза для участниц (до 30 лет). Также были отмечены и другие конкурсы.

Например, ранее в ракетных войсках стратегического назначения в Переславле-Залесском состоялся конкурс «Макияж под камуфляж». Участницами стали женщины-военнослужащие. В ходе конкурса нужно было продемонстрировать, как профессиональные армейские навыки (например, преодоление полосы препятствий и поражение мишеней из автомата), так и гражданские бытовые, включая кулинарные и творческие способности.

Отдельно в Daily Mail отметили негативное отношение некоторых пользователей сети к победе Ирины Ходыревской в конкурсе «Краса полиции» из-за «нестандартных внешних данных». Победительницу, которая служит полицейским-кавалеристом ППС МВД России по Курской области буквально затравили в сети. Об это ранее писали РИА Новости.