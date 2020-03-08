В России планируется реформировать процедуру получения гражданства

В России планируется изменить процедуру получения гражданства, а также расширить использование биометрии для иностранных граждан.

Согласно перечню поручений президента по вопросам реализации концепции миграционной политики России на 2019 — 2025 годы, опубликованному на официальном ресурсе Кремля, планируется введение трех основных видов предоставления российского гражданства иностранцам: особого, общего и упрощенного. Особый вид — для исключительных случаев, упрощенный вид — для граждан стран, близких к России в культурном и социальном плане. Все остальные случаи — это общий вид получения гражданства, предусматривающий проживание на территории России некоторое время, знание языка и соблюдение законов РФ.

Также стало известно, что планируется расширение использования биометрических данных иностранцев для упрощения их идентификации при получении каких-либо услуг государственных органов на территории России или при проведении в отношении иностранных граждан контрольно-надзорных мероприятий. Гражданство России смогут получать граждане иных государств, сохраняя гражданство страны проживания. Это касается стран, где проживает много русских. Они смогут получать гражданство РФ по упрощенной схеме, не проживая на территории России и без доказательства материального положения. Соответствующий законопроект будет скоро внесен на рассмотрение парламента, рассказал Леонид Калашников, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.