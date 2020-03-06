В Краснодаре улица Красная перед 8 марта встала в 10-балльной пробке

Во второй половине дня 6 марта в Краснодаре образовались 8-балльные пробки, на некоторых участках заторы превысили эту отметку

Так, загруженность улицы Красной по направлению к Ростовскому шоссе составляет 10 баллов, что на 3 балла выше обычного. Также длинная пробка протяженностью 5,4 км образовалась на улицах Ставропольской, Трамвайной и Мачуги — от Димитрова до Фадеева.

Улицы Мачуги и Трамвайная стоят в 8-балльной пробке, что на 6 баллов выше обычного. Такую же оценку получил затор на улице Российской — загруженность дороги из центра — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного.