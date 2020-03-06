В Краснодаре улица Красная перед 8 марта встала в 10-балльной пробке
Во второй половине дня 6 марта в Краснодаре образовались 8-балльные пробки, на некоторых участках заторы превысили эту отметку
Так, загруженность улицы Красной по направлению к Ростовскому шоссе составляет 10 баллов, что на 3 балла выше обычного. Также длинная пробка протяженностью 5,4 км образовалась на улицах Ставропольской, Трамвайной и Мачуги — от Димитрова до Фадеева.
Улицы Мачуги и Трамвайная стоят в 8-балльной пробке, что на 6 баллов выше обычного. Такую же оценку получил затор на улице Российской — загруженность дороги из центра — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного.
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Кроме того, рекордная пробка протяженностью 5,8 км образовалась на улице Уральской от Стасова до 1-го Мая. Кубанская набережная загружена на 7 баллов выше обычного — там к Тургеневскому мосту водители стоят в 8-балльном заторе, сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки».
Нехарактерно плотный для этого времени суток трафик зафиксирован на участке Суворова — Захарова из центра (7 баллов, что на 4 выше обычного) и Дзержинского в сторону центра (6 баллов, на 2 выше обычного).