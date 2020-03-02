Бывший глава Новокубанска пойдет под суд за передачу земли без торгов
В Новокубанске в марте завершили расследование уголовного дела в отношении Александра Елисеева, который руководил городом с 2016 по 2018 год
Следствие установило, что в период с 10 января 2017 года по 10 апреля 2018 года Елисеев передал в собственность третьих лиц четыре земельных участка общей площадью более 3,3 тыс. кв. метров. Таким образом чиновник превысил должностные полномочия, так как отчуждение участков, находящихся в собственности городского поселения, возможно только при торгах.
В отношении Елисеева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). 2 марта 2020 года в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что следствие завершило расследование и отправило дело в суд.
Как писали Юга.ру, Александр Елисеев стал исполняющим обязанности главы Новокубанска в марте 2016 года, а в июне того же года его назначили на должность главы города. 30 июля 2018 года новым руководителем райцентра стал Руслан Кадыров, который до этого был депутатом совета Новокубанска.
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