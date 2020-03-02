Бывший глава Новокубанска пойдет под суд за передачу земли без торгов

Краснодарский край

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В Новокубанске в марте завершили расследование уголовного дела в отношении Александра Елисеева, который руководил городом с 2016 по 2018 год

Следствие установило, что в период с 10 января 2017 года по 10 апреля 2018 года Елисеев передал в собственность третьих лиц четыре земельных участка общей площадью более 3,3 тыс. кв. метров. Таким образом чиновник превысил должностные полномочия, так как отчуждение участков, находящихся в собственности городского поселения, возможно только при торгах.

В отношении Елисеева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). 2 марта 2020 года в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что следствие завершило расследование и отправило дело в суд.

Как писали Юга.ру, Александр Елисеев стал исполняющим обязанности главы Новокубанска в марте 2016 года, а в июне того же года его назначили на должность главы города. 30 июля 2018 года новым руководителем райцентра стал Руслан Кадыров, который до этого был депутатом совета Новокубанска.

Новокубанский район Превышение полномочий Следственный комитет Чиновники

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