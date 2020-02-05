В Краснодаре больше чем на месяц ограничат проезд по улице Школьной

В Краснодаре с 6 февраля ограничат движение транспорта на участке улицы Школьной в обоих направлениях

Движение ограничат с 6 февраля по 13 марта. Транспорт не сможет проехать по одной из полос улицы Школьной в обоих направлениях — от дома № 20 до дома № 26. На этом отрезке начнется строительство сетей водоснабжения, сообщили 5 февраля в пресс-службе мэрии города.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что на участке установят временные дорожные знаки и ограждения.

Кроме того, старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко рассказал порталу Юга.ру, что 6 февраля в 7:30 сотрудники ГИБДД проведут рейд на улице Школьной.