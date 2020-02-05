В Краснодаре больше чем на месяц ограничат проезд по улице Школьной

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 6 февраля ограничат движение транспорта на участке улицы Школьной в обоих направлениях

Движение ограничат с 6 февраля по 13 марта. Транспорт не сможет проехать по одной из полос улицы Школьной в обоих направлениях — от дома № 20 до дома № 26. На этом отрезке начнется строительство сетей водоснабжения, сообщили 5 февраля в пресс-службе мэрии города.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что на участке установят временные дорожные знаки и ограждения.

Кроме того, старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко рассказал порталу Юга.ру, что 6 февраля в 7:30 сотрудники ГИБДД проведут рейд на улице Школьной.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре из-за засора канализации подтопило дорогу в районе улицы 40-летия Победы
На Черноморское побережье надвигается шторм «Петра»
Для жителей трех районов Кубани пообещали ввести абонементы на проезд по платной трассе М4 «Дон»
В первые выходные февраля на Кубань придут 20-градусные морозы
Россия впервые за 9 лет вернула кредитов больше, чем выдала
В Краснодаре больше чем на месяц ограничат проезд по улице Школьной

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале