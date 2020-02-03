Экс-росгвардеец извинился «перед всем чеченским народом» за оскорбление кавказцев в своем видеоблоге

«Что бы там Путин и Кадыров ни говорили, русские никогда не боялись кавказцев. Мы, русские, вас, кавказцев, всегда на *** вертели», — заявил Куприн.

В видео, опубликованном 2 февраля в канале «Зелимхан» блогер пьет чай с неизвестным мужчиной и рассказывает, что не испытывает ненависти к чеченскому народу, а вышеупомянутое высказывание было связано с тем, что Куприна пытались «оскорбить и задеть» после его поездки в Чечню.

«Да, я, конечно же, повел себя некрасиво и это никак не оправдывает мои слова, то, что я свою ненависть и гнев к этим людям перекинул на чеченский народ. Я за это приношу извинения перед всем чеченским народом. Когда я говорил эти слова, я не контролировал каждое свое слово, еще и пьяный был», — объяснил свое поведение Куприн.

Дмитрий Куприн раньше служил прапорщиком в Росгвардии. В январе 2019 года его уволили из ведомтсва. По мнению Куприна, увольнение связано с его видеоблогом, написала Meduza.