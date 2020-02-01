Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

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Соединенное королевство 1 февраля вышло из состава Евросоюза спустя 3,5 года после референдума

После официального выхода из ЕС в Великобритании начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение этого промежутка стороны должны будут договориться обо всех условиях будущего взаимодействия. Кроме того, Великобритания и 27 других государств попытаются заключить соглашение о свободной торговле, пишет ТАСС.

Сразу после отделения сторонники Brexit устроили массовое празднование на улицах страны. Часть из них шли с плакатами «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и так далее, сообщает RT.

Членство страны в Евросоюзе длилось 47 лет. 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, в результате которого 52% участвовавших высказались за Brexit. Ожидалось, что страна выйдет из состава ЕС 23 января 2019 года, однако вследствие разногласий в парламенте и правительстве этот срок не один раз переносился.

Международные отношения политика

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