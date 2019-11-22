Илон Маск представил сверхзащищенный бронированный пикап. Но на презентации что-то пошло не так

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск 21 ноября представил электрический пикап Cybertruck с бронированными стеклами и сверхкрепким корпусом

Презентация машины с ретро-футуристическим дизайном состоялась в Лос-Анджелесе. По словам Маска, автомобиль был создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Cybertruck будут выпускать в трех вариантах — с одним, двумя или тремя моторами. При этом все они будут полноприводными. Благодаря аккумуляторам, согласно данным сайта Tesla, пикап сможет преодолевать без подзарядки 400 км (250 миль), 480 км (300 миль) либо 800 км (500 миль).

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На презентации отметили, что что автомобиль дает максимальную защиту пассажирам. Его корпус сделан из сверхтвердой нержавеющей стали, а стекла забронированы по собственной технологии компании. Однако когда во время испытания на сцене в окно пикапа дважды кинули металлический шарик, стекло треснуло, причем оба раза. «Ну, может быть, это слишком. Есть куда расти», — прокомментировал Маск. Несмотря на это, кузов машины выдержал удар кувалдой. Сообщалось, что металл способен выдерживать выстрел из 9-миллиметрового пистолета.