«Не сильно злобные, не сильно глупые, не сильно умные». Космонавт рассказал, кого берут в космос
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев 29 января рассказал, людей с какими качествами берут в космонавты
В Музее космонавтики состоялась презентация книги Олега Артемьева, во время которой он рассказал, как члены экипажа на Международной космической станции избегают ссор.
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«В основном отбирают таких одинаковых, средних людей — не сильно злобных, не сильно глупых, не сильно умных», — цитирует Артемьева РИА «Новости».
По словам космонавта, на орбиту допускаются только уравновешенные и неагрессивные люди.
Также он поделился мнением, что на МКС надо побывать хотя бы для того, чтобы попробовать пищу для космонавтов, добавил RT.
«Если бы мы там не работали, мы бы только и делали, что ели», — признался Артемьев.
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Напомним, в 2017 году Роскосмос объявил об открытом наборе в российский отряд космонавтов. Тогда в отряд набирали россиян младше 35 лет, с высшим инженерным, научным или летным образованием, а также с опытом работы.
В конце декабря 2019 года космонавт Геннадий Падалка заявил, что в космической отрасли России произошел застой, и объяснил его причины.
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