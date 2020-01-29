«Не сильно злобные, не сильно глупые, не сильно умные». Космонавт рассказал, кого берут в космос

В Музее космонавтики состоялась презентация книги Олега Артемьева, во время которой он рассказал, как члены экипажа на Международной космической станции избегают ссор.

По словам космонавта, на орбиту допускаются только уравновешенные и неагрессивные люди.

Также он поделился мнением, что на МКС надо побывать хотя бы для того, чтобы попробовать пищу для космонавтов, добавил RT.

«Если бы мы там не работали, мы бы только и делали, что ели», — признался Артемьев.