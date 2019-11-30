«Слишком большие, наверное, короны». Атаман Долуда назвал мэров Сочи и Геленджика врагами Путина, потому что они не ходят на собрания казаков
Возглавивший Всероссийское казачье общество вице-губернатор края и атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда резко высказался о чиновниках, которые игнорируют собрания казаков
Видео с мероприятия, на котором выступил Долуда, появилось в соцсетях. Отчетный сбор Черноморского казачьего округа состоялся в Туапсе около недели назад.
Долуда отметил, что на сборе присутствует глава только одного из муниципалитетов, относящихся к округу — глава Туапсинского района Анатолий Русин.
«Конечно, меня удивляет то, что на отчетном сборе один только глава. А ведь отчитывается атаман, на территории которого есть четыре серьезнейших черноморских города и район: Туапсинский, Сочи, Геленджик, Новороссийск. Я понимаю Новороссийск — там сегодня ночью и вчера контейнеры летали, прекрасно понимаю», — сказал Долуда.
Продолжил атаман выступление критикой на повышенных тонах глав двух оставшихся городов — мэра Сочи и своего бывшего коллеги — вице-губернатора Алексея Копайгородского и мэра Геленджика Алексея Богодистова.
«Не понимаю Копайгородского… Слишком большие, наверное, короны. А ведь президент принял решение: если они члены команды президента страны, то они должны быть здесь, вот здесь сидеть — вместе с казаками. Мы и казаки по одну сторону баррикад с президентом. А значит, Копайгородский и мэр города Геленджика — по другую сторону баррикад. Я всегда буду это рассматривать так», — заявил Долуда.
Он добавил, что просто так этого не оставит.
«За год один день не найти! Позорище! Я на Совете по делам казачества при президенте катком проедусь и по одному, и по другому, если так будут себя вести. Вся Россия услышит. Не надо со мной шутки шутить», — заключил казачий генерал.
Отметим, что Совет по делам казачества при президенте, упомянутый Долудой, состоялся 27 ноября. В пресс-релизе в мероприятия сказано, что атаман обратил внимание, что «в некоторых казачьих войсках совершенно отсутствует или слабо налажено взаимодействие с региональной и муниципальной властью». Он подчеркнул, что «данная проблема мешает полноценному развитию потенциала российского казачества».
Николай Долуда — атаман Кубанского казачьего войска с 2007 года. На этот пост его выдвинул экс-губернатор Кубани Александр Ткачев, до этого Долуда не имел к казакам никакого отношения, а в казачью сотню вступил за месяц до избрания.
4 ноября 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества. Оно начнет свою работу с 1 декабря 2019 года в Москве. При этом согласно уставу организации, атаман имеет право возглавлять Кубанское казачье войско до трех месяцев с даты его назначения атаманом ВсКО.
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