На Новочеркасской ГРЭС произошла авария

В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС 23 января произошла авария, из-за которой в небе появились клубы черного дыма

Однако на одном из попавших в сеть видео запечатлены искореженная металлическая лестница и пробитая кровля здания. По словам очевидцев, во время сброса пар под сильным давлением повредил трубу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области 24 января изначально объяснили произошедшее плановыми работами на электростанции.

На видео, снятом работниками ГРЭС, видно, как черный дым выходит из рабочих помещений станции.

Позже ситуацию прокомментировали в правительстве региона, уточнив, что на ГРЭС все же произошла авария.

«На ГРЭС отключили энергоблок станции № 1 из-за повреждения запасной трубы, ведущей к охлаждающему устройству № 2 котла 1Б. В момент повреждения паропровода произошел выброс пара в атмосферу с попутным взвихрением угольной пыли. Ядовитые и токсичные вещества в данном выбросе отсутствовали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, каркасы и несущие конструкции котла из-за аварии не повреждены. ГРЭС, по данным властей, уже работает в штатном режиме.