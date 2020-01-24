На Новочеркасской ГРЭС произошла авария

Ростовская область

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В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС 23 января произошла авария, из-за которой в небе появились клубы черного дыма

На видео, снятом работниками ГРЭС, видно, как черный дым выходит из рабочих помещений станции.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области 24 января изначально объяснили произошедшее плановыми работами на электростанции.

«Производился плановый технологический процесс — сброс пара и угольной пыли», — цитирует представителя ведомства 161.ru.

Однако на одном из попавших в сеть видео запечатлены искореженная металлическая лестница и пробитая кровля здания. По словам очевидцев, во время сброса пар под сильным давлением повредил трубу.

Позже ситуацию прокомментировали в правительстве региона, уточнив, что на ГРЭС все же произошла авария.

«На ГРЭС отключили энергоблок станции № 1 из-за повреждения запасной трубы, ведущей к охлаждающему устройству № 2 котла 1Б. В момент повреждения паропровода произошел выброс пара в атмосферу с попутным взвихрением угольной пыли. Ядовитые и токсичные вещества в данном выбросе отсутствовали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, каркасы и несущие конструкции котла из-за аварии не повреждены. ГРЭС, по данным властей, уже работает в штатном режиме.

Аварии Энергетика

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