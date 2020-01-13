Уровень газификации Кубани превысил 83% по итогам 2019 года

В Краснодарском крае по данным на конец 2019 года газифицировали 83,2% населенных пунктов

Об этом стало известно 13 января на совещании в краевом Заксобрании, где депутаты рассмотрели вопрос газификации региона.

Замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко сообщил, что за последние пять лет уровень газификации региона вырос на 9%. В прошлом году было проложено свыше тысячи километров газопроводов, к сети подключены более 30 тыс. домовладений и квартир.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что показатель в 83,2% значительно выше среднероссийских, один из самых высоких среди субъектов страны. При этом глава Заксобрания подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя.

«Необходимо максимально обеспечить газом население, объекты социальной и производственной инфраструктуры. До настоящего времени не газифицированы сетевым газом 592 населенных пункта. И это в основном горная местность, труднодоступные места Краснодарского края», — сказал Юрий Бурлачко.

Отдельно на совещании была рассмотрена газификация сельской местности — важнейший фактор дальнейшего развития аграрной отрасли. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека заявил, что целевые показатели госпрограммы выполнены, средства освоены практически полностью.

Юрий Бурлачко также поднял вопрос состояния газовых сетей, которые были построены 40-50 лет назад. Как пояснил Андрей Ляшко, эксплуатация подобных газопроводов ведется под контролем, регулярно проводится их диагностика и ремонт.

Сдерживающим фактором газификации было названо отсутствие возможности софинансирования из краевого бюджета расходов на проектно-сметную документацию. По словам Андрея Ляшко, в нынешнем году планируется решить эту проблему, включив финансирование подготовки ПСД в расходные обязательства краевого бюджета. Председатель комитета ЗСК ;по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель в своем выступлении подчеркнул, что серьезным вызовом является нехватка пропускной способности примерно четверти газораспределительных станций. Необходима модернизация ряда ГРС, перераспределение нагрузки.

Предлагаемые депутатами способы решения проблем газоснабжения вошли в принятую в завершении совещания резолюцию, сообщили в пресс-службе ЗСК.