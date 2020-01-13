В Краснодаре с перформансами выступит немецкая художница Илона Марти

Во время аудиоспектакля зрители, которым предварительно завязывают глаза, погружают себя в воображаемые звуковые сценарии, исследуя через эфемерный опыт невидимое и неосязаемое. Перформанс создавался для фестиваля B-Tour (Берлин). Илона Марти специально адаптирует его для Краснодара, центра современного искусства «Типография» и проекта «Лига нежных».



Марти в первую очередь известна работой над спектаклем Remote X вместе с группой Rimini Protokoll. Постановки в форме аудиопрогулок прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Берлине, Лиссабоне, Монтевидео и еще более чем в 30 городах мира.



16 января в 19:00 в «Типографии» состоится встреча с Илоной Марти. Художница расскажет о своих проектах и методе работы с аудиопрогулками и перформансом. Посещение встречи бесплатное.

Принять участие непосредственно в перформансе «Вне поля зрения» можно 18, 19, 25 и 26 января, а также 1 и 2 февраля с 13:00 до 16:00 по предварительной записи по телефону 8 (988) 153-53-15. Стоимость участия — 200 рублей.



Перформанс состоится в парке «Чистяковская роща». Точная локация будет объявлена каждому участнику лично.