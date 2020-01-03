Игрок «Краснодара» попал в топ-50 молодых игроков УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг молодых игроков
Рейтинг молодых игроков опубликовал УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).
Согласно этому рейтингу, в топ-50 попали сразу четыре игрока из российских футбольных клубов. Одним из них стал полузащитник ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов. Напомним, за прошлый сезон в российской Премьер лиге Шапи забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи в 17-ти матчах
20-летний игрок горожан попал в рейтинг лучших вместе с 17-летним Вадимом Карповым из ЦСКА, 18-летним полузащитником казанского «Рубина» Зурико Давиташвили и 20-летним исландцем Арнором Сигурдссоном из московского ЦСКА.
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