Игрок «Краснодара» попал в топ-50 молодых игроков УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг молодых игроков

Рейтинг молодых игроков опубликовал УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Согласно этому рейтингу, в топ-50 попали сразу четыре игрока из российских футбольных клубов. Одним из них стал полузащитник ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов. Напомним, за прошлый сезон в российской Премьер лиге Шапи забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи в 17-ти матчах

20-летний игрок горожан попал в рейтинг лучших вместе с 17-летним Вадимом Карповым из ЦСКА, 18-летним полузащитником казанского «Рубина» Зурико Давиташвили и 20-летним исландцем Арнором Сигурдссоном из московского ЦСКА.

ФК «Краснодар» Футбол

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