С двух сторон Майкопа открыли движение по новым участкам дорог

Дорожники 30 декабря завершили один из этапов строительства дороги в обход Майкопа и открыли движение по двум участкам - у въезда в Майкоп со стороны Армавира и со стороны Краснодара

В дальнейшем эти два участка планируется соединить и создать большой инфраструктурный объект — объездную дорогу вокруг Майкопа, которая позволит перенаправить транзитный транспорт. Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, новая трасса существенно повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию и развитие городской среды.

Сейчас у въезда в Майкоп со стороны Армавира под управлением Упрдор «Черноморье» реконструировали более 10 км дороги, которую перевели в первую категорию. Здесь построили три транспортные развязки, организовали движение по четырем полосам, смонтировали освещение и шумозащитные экраны возле населенных пунктов, информационные табло для водителей.

Стоимость объекта составила почти 4 млрд рублей. Кроме того, в рамках проекта строится транспортная развязка в районе Кужорского переезда. На эти цели будет затрачено до 2 млрд рублей. Работы планируется завершить летом следующего года, сообщил начальник Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель.

Строительством новой развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара занимался «Адыгеяавтодор». Путепровод соединит действующую объездную трассу, построенную в 2009 году в рамках первой очереди проекта, с новой дорогой (вторая очередь) — в сторону поселка Северный.

Здесь строительство началось с создания развязки по типу «клевер». Затрачено 22,5 тыс. тонн асфальтобетона, 150 тыс. тонн грунта, установлено 13,5 км барьерных ограждений, около 200 светильников и примерно столько же дорожных знаков, камеры видеонаблюдения. На эти цели направили 750 млн рублей.

Продолжение реализации проекта запланировано на 2020 год. Общая протяженность нового участка трассы составит 10,5 км (от автодороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск до дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск). На строительство этого участка потребуется 3,2 млрд рублей. На третьем этапе строительства обхода Майкопа проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7 км с выходом к хутору Пролетарский. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км, сообщили в минстрое Адыгеи.