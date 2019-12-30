На «Курорте Красная Поляна» стартовала новогодняя развлекательная программа

Ежедневно в период праздников гостей встречают Дед Мороз со Снегурочкой, дарят подарки и фотографируются в волшебных декорациях со всеми желающими. Сказочные аниматоры вместе с детьми и взрослыми водят хороводы, развлекают уличными снежными забавами и проводят подвижные конкурсы и тематические мастер-классы.

Большая украшенная ель с игрушками и огоньками уже установлена в парке Времена Года на Поляне 540. Там же до конца января каждый день будет работать традиционная рождественская ярмарка, украшенная в стиле альпийских шале. На прилавках ярмарки — елочные игрушки, имбирные пряники, яблоки в карамели и другие лакомства и сувениры, созданные местными мастерами.

Гости «Курорта Красная Поляна» отметят праздник на одном из многочисленных праздничных банкетов отелей и ресторанов. Их ждет сюрреалистический и экстравагантный Новый год а-ля Сальвадор Дали, водевиль с цирковыми артистами, металлический fashion-праздник, вечеринка в стиле 20-летних патимейкеров и многое другое.

Для тех, кто предпочитает встречать Новый год под открытым небом, курорт приготовил праздничную программу, центром которой станет Фестиваль фейерверков. Он стартует в ночь с 31 декабря на 1 января и в течение 5 дней покажет гостям курорта потрясающее иллюминационное шоу в небе. Новогодний праздничный концерт, который задаст ритм и настроение на все каникулы. Концертную программу поддержат отели курорта и игровая зона «Красная Поляна», на территории которых каждый день для гостей будут выступать артисты и музыканты.

Познакомиться с подробной праздничной программой можно на официальном сайте курорта.