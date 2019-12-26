Путин отправил в отставку замглавы МВД по Краснодарскому краю
Краснодарский край Анастасия Щеглова
Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах», среди лиц в документе замглавы МВД по Краснодарскому краю
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