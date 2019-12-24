Гости «Курорта Красная Поляна» смогут доехать в горы на бесплатном трансфере
Из Сочи, Адлера, Имеретинской бухты, поселка Красная Поляна и с ж/д станции Эсто-Садок можно бесплатно доехать до «Курорта Красная Поляна»
«Все любители горнолыжного отдыха могут добраться до главной канатной дороги "Курорта Красная Поляна", не пользуясь личным транспортом и не беспокоясь о поиске свободного места на парковке, особенно в период новогодних каникул», — рассказали в пресс-службе курорта.
Бесплатный трансфер от побережья доступен тем, кто приобретет при посадке в автобус прогулочный билет «Панорама Красной Поляны» или дневной ски-пасс для катания на лыжах или сноуборде, а также владельцам действующих сезонных ски-пассов. Стоимость билетов соответствует официальным тарифам, представленным в кассах курорта.
Пассажирам электропоезда «Ласточка», прибывающим на станцию Эсто-Садок, и жителям поселка Красная Поляна покупка билетов в автобусе не требуется, посадка осуществляется для всех желающих. Расписание автобусов ориентировано на время прибытия «Ласточки» на вокзал.
Трансфер «Курорта Красная Поляна» — это комфортабельные автобусы с системами отопления и кондиционирования и багажным отделением для перевозки горнолыжного оборудования и крупногабаритного багажа. Уточнить точки отправления и график движения бесплатного трансфера можно на сайте «Курорта Красная Поляна».
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