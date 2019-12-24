Гости «Курорта Красная Поляна» смогут доехать в горы на бесплатном трансфере

Из Сочи, Адлера, Имеретинской бухты, поселка Красная Поляна и с ж/д станции Эсто-Садок можно бесплатно доехать до «Курорта Красная Поляна»

«Все любители горнолыжного отдыха могут добраться до главной канатной дороги "Курорта Красная Поляна", не пользуясь личным транспортом и не беспокоясь о поиске свободного места на парковке, особенно в период новогодних каникул», — рассказали в пресс-службе курорта.

Бесплатный трансфер от побережья доступен тем, кто приобретет при посадке в автобус прогулочный билет «Панорама Красной Поляны» или дневной ски-пасс для катания на лыжах или сноуборде, а также владельцам действующих сезонных ски-пассов. Стоимость билетов соответствует официальным тарифам, представленным в кассах курорта.

Пассажирам электропоезда «Ласточка», прибывающим на станцию Эсто-Садок, и жителям поселка Красная Поляна покупка билетов в автобусе не требуется, посадка осуществляется для всех желающих. Расписание автобусов ориентировано на время прибытия «Ласточки» на вокзал.