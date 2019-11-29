Медведев подписал распоряжение о создании российского научного аналога «Википедии»

Документ от 26 ноября опубликован на сайте правовой информации.

«Создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал. Учредить автономную некоммерческую организацию "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что решение принято, чтобы обеспечить россиян постоянно обновляющейся достоверной информацией «о развитии и состоянии окружающего мира и социума». Контент для энциклопедии будет поступать «из научно-верифицированных источников».

Полномочия учредителя организации от имени РФ будет осуществлять правительство.

RT пишет, что в начале ноября президент России Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.

«это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — заявил Путин.

Ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец ранее говорил, что российский энциклопедический портал планируется создать за 33 месяца, на работу над проектом уйдет около 2 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Отметим, что сайт «Большая российская энциклопедия», где представлены оцифрованные материалы печатной версии издания, уже существует с 2005 года.