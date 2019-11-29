Медведев подписал распоряжение о создании российского научного аналога «Википедии»
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал
Документ от 26 ноября опубликован на сайте правовой информации.
«Создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал. Учредить автономную некоммерческую организацию "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"», — говорится в распоряжении.
Отмечается, что решение принято, чтобы обеспечить россиян постоянно обновляющейся достоверной информацией «о развитии и состоянии окружающего мира и социума». Контент для энциклопедии будет поступать «из научно-верифицированных источников».
Полномочия учредителя организации от имени РФ будет осуществлять правительство.
RT пишет, что в начале ноября президент России Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.
«это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — заявил Путин.
Ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец ранее говорил, что российский энциклопедический портал планируется создать за 33 месяца, на работу над проектом уйдет около 2 млрд рублей, передает «Интерфакс».
Отметим, что сайт «Большая российская энциклопедия», где представлены оцифрованные материалы печатной версии издания, уже существует с 2005 года.
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