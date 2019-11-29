«Будет невкусно». Путин оценил изобретение школьницы из Нальчика
Президент Владимир Путин в рамках визита в Нальчик 29 ноября посетил детскую академию творчества «Солнечный город» и оценил изобретения детей
В частности, учащаяся 10-го класса Малика Рахаева показала главе государства свою разработку, предназначенную отучить детей от вредной привычки грызть ногти.
«Я сделала крем и лак для ногтей для того, чтобы избавить детей от этой привычки. Они на основе полыни, а полынь — очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается», — пояснила школьница.
Президент похвалил девочку за ее изобретение и с улыбкой отметил, что «будет невкусно», передает «Лайф».
Детская академия «Солнечный город» открылась в Нальчике в январе 2016 года, в ее структуре действуют лицей для одаренных детей на 250 человек, центр дополнительного образования, где учатся около 6 тыс. детей, а также детский технопарк «Кванториум».
Основной целью визита Владимира Путина в Кабардино-Балкарию является проведение заседания Совета по межнациональным отношениям.
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