«Будет невкусно». Путин оценил изобретение школьницы из Нальчика

Кабардино-Балкария, Вся Россия

Распечатать

Президент Владимир Путин в рамках визита в Нальчик 29 ноября посетил детскую академию творчества «Солнечный город» и оценил изобретения детей

В частности, учащаяся 10-го класса Малика Рахаева показала главе государства свою разработку, предназначенную отучить детей от вредной привычки грызть ногти.

«Я сделала крем и лак для ногтей для того, чтобы избавить детей от этой привычки. Они на основе полыни, а полынь — очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается», — пояснила школьница.

Президент похвалил девочку за ее изобретение и с улыбкой отметил, что «будет невкусно», передает «Лайф».

Детская академия «Солнечный город» открылась в Нальчике в январе 2016 года, в ее структуре действуют лицей для одаренных детей на 250 человек, центр дополнительного образования, где учатся около 6 тыс. детей, а также детский технопарк «Кванториум».

Основной целью визита Владимира Путина в Кабардино-Балкарию является проведение заседания Совета по межнациональным отношениям.

Владимир Путин Дети изобретения Образование Школьники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Будет невкусно». Путин оценил изобретение школьницы из Нальчика
Десять игроков ФК «Сочи» выбыли из строя из-за инфекционной ангины
В Краснодаре водитель маршрутки повернул на встречку и устроил ДТП
В Адыгее высадили 20 тыс. саженцев тополя
На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным осадкам
Жителям Краснодара повысят налог на коммерческую недвижимость

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале