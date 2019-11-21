В Сочи умер архитектор, по проектам которого построили более 50 храмов

Краснодарский край

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20 ноября ушел из жизни заслуженный архитектор Сочи Федор Афуксениди

Заслуженный архитектор Сочи, президент Сочинской организации Союза архитекторов России скончался в Сочи в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.

Церемония отпевания Афуксениди начнется в пятницу, 22 ноября, в 9:30 в соборе Святого Архистратига Михаила, затем продолжится в храме святого великомученика Харлампия в Красной Поляне, где он будет похоронен, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Кто такой Федор Афуксениди

Федор Афуксениди родился 5 апреля 1961 года в поселке Красная Поляна. Большую часть своей профессиональной жизни посвятил родному городу. В разное время Афуксениди был заместителем главного архитектора Сочи, архитектором зонального проектного института «Южпроекткоммунстрой», основателем и директором ООО «Бюро архитектурно-строительного проектирования "Ас про"». В 1995 году стал членом Союза архитекторов России, в 2007 году — вице-президентом градостроительного совета Сочи.

Афуксениди — автор более 50 храмов и часовен. Среди них: храмовый комплекс в Троице-Георгиевском женском монастыре в Адлере, храм в честь апостола Андрея Первозванного в станице Тбилисской, храм Спаса Нерукотворного и комплекс приюта Иоанна Предтечи в Сочи, храм святого великомученика Харлампия в Красной Поляне, храм святого апостола Симона Кананита в поселке Лоо.

Как писали Юга.ру, в 2012 году в станице Тбилисской освятили храм Андрея Первозванного. Этот проект Афуксениди занял первое место на региональном смотре-конкурсе архитектуры и градостроительства Юга России в номинации «Культовые сооружения. Постройки».

Архитектура смерть Сочи

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