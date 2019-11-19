Мэрия Краснодара хочет привлечь уличных художников к благоустройству города

Встреча «Краснодарский street-art: 20.20» пройдет 21 ноября в 17:00 в «Медиашколе» на улице Рашпилевской, 131. Мероприятие организовало управление по делам молодежи Краснодара. В нем примут участие Наталья Машталир и уличные художники. Вместе они рассмотрят проекты, которые планируется реализовать в 2020 году.

«Встречу мы организовали для того, чтобы рассказать о проектах краевого центра и пригласить к их реализации молодых художников, определить вместе с экспертами новые площадки для творческих задумок, чтобы преобразить город в эстетическом плане», — отметил начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Он добавил, что стиль «стрит-арт» стал неотъемлемой частью краснодарской архитектуры. По его словам, цель встречи — привлечь представителей уличного искусства к благоустройству города. Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что любой желающий может прийти на мероприятие и предложить свои идеи.