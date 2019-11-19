Мэрия Краснодара хочет привлечь уличных художников к благоустройству города

Краснодарский край

Распечатать

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 21 ноября проведет встречу со стрит-арт художниками

Читайте также:

Встреча «Краснодарский street-art: 20.20» пройдет 21 ноября в 17:00 в «Медиашколе» на улице Рашпилевской, 131. Мероприятие организовало управление по делам молодежи Краснодара. В нем примут участие Наталья Машталир и уличные художники. Вместе они рассмотрят проекты, которые планируется реализовать в 2020 году.

«Встречу мы организовали для того, чтобы рассказать о проектах краевого центра и пригласить к их реализации молодых художников, определить вместе с экспертами новые площадки для творческих задумок, чтобы преобразить город в эстетическом плане», — отметил начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Он добавил, что стиль «стрит-арт» стал неотъемлемой частью краснодарской архитектуры. По его словам, цель встречи — привлечь представителей уличного искусства к благоустройству города. Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что любой желающий может прийти на мероприятие и предложить свои идеи.

Смотрите также:

Власти Краснодара не первый год сотрудничают с граффитистами. В 2014 году на стене здания на улице Горького возле пересечения с Красной уличный художник Георгий Куринов создал самое большое в ЮФО граффити. После этого в городе появилось еще несколько картин в рамках проекта Куринова «КраснодART».

Летом 2018 году на берегу реки Кубани в парке 30-летия Победы открыли граффити-парк и провели там фестиваль стрит-арта, участники которого создали 200-метровые граффити.

Благоустройство Граффити Искусство Краснодар Культурное наследие Молодежная политика стрит-арт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Гостиницы «Интурист» больше нет в Краснодаре. Что произошло?
Мэрия Краснодара хочет привлечь уличных художников к благоустройству города
Защита Соколова рассказала о версии влияния Луны на историка в ночь убийства
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону
В Краснодаре установили метеостанции, которые будут сообщать о гололеде на дорогах
В Краснодаре медицинский центр выплатит пациентке полмиллиона рублей за неудачную операцию

Лента новостей

В Краснодаре мужчины представились сотрудниками наркоконтроля и вымогали деньги

Мнения

Кто должен выбирать ректора? Студенты и преподаватели МГУ считают, что они

Открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии университета

Мнения

Как не приехать «в зад» и какую дистанцию соблюдать на дороге

Колонка Евгения Мельченко о том, как не въехать во впереди идущий автомобиль

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале