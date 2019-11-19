Мэрия Краснодара хочет привлечь уличных художников к благоустройству города
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 21 ноября проведет встречу со стрит-арт художниками
Встреча «Краснодарский street-art: 20.20» пройдет 21 ноября в 17:00 в «Медиашколе» на улице Рашпилевской, 131. Мероприятие организовало управление по делам молодежи Краснодара. В нем примут участие Наталья Машталир и уличные художники. Вместе они рассмотрят проекты, которые планируется реализовать в 2020 году.
«Встречу мы организовали для того, чтобы рассказать о проектах краевого центра и пригласить к их реализации молодых художников, определить вместе с экспертами новые площадки для творческих задумок, чтобы преобразить город в эстетическом плане», — отметил начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.
Он добавил, что стиль «стрит-арт» стал неотъемлемой частью краснодарской архитектуры. По его словам, цель встречи — привлечь представителей уличного искусства к благоустройству города. Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что любой желающий может прийти на мероприятие и предложить свои идеи.
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Власти Краснодара не первый год сотрудничают с граффитистами. В 2014 году на стене здания на улице Горького возле пересечения с Красной уличный художник Георгий Куринов создал самое большое в ЮФО граффити. После этого в городе появилось еще несколько картин в рамках проекта Куринова «КраснодART».
Летом 2018 году на берегу реки Кубани в парке 30-летия Победы открыли граффити-парк и провели там фестиваль стрит-арта, участники которого создали 200-метровые граффити.
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