В Краснодаре появятся граффити с изображением леопарда, зубра и сапсана

В Краснодаре девятиэтажный дом украсят граффити с изображением переднеазиатского леопарда, зубра и сапсана

Рисунок украсит дом на улице Ставропольской, 184 и займет девять этажей. Эскиз граффити разработал краснодарский стрит-арт-художник Георгий Куринов.

Работы над рисунком начались 10 ноября, они продолжатся до конца рабочей недели. Картина напомнит жителям о том, что на территории Кубани живут такие уникальные краснокнижные животные, как переднеазиатский леопард, зубр и сапсан, сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы.

С 2007 года WWF России реализует Программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник впервые выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. Они выросли в сочинском Центре восстановления популяции леопардов.

В июне 2018 года потомством обзавелись сразу две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри.