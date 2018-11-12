В Краснодаре появятся граффити с изображением леопарда, зубра и сапсана

Краснодарский край

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В Краснодаре девятиэтажный дом украсят граффити с изображением переднеазиатского леопарда, зубра и сапсана

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Рисунок украсит дом на улице Ставропольской, 184 и займет девять этажей. Эскиз граффити разработал краснодарский стрит-арт-художник Георгий Куринов. 

Работы над рисунком начались 10 ноября, они продолжатся до конца рабочей недели. Картина напомнит жителям о том, что на территории Кубани живут такие уникальные краснокнижные животные, как переднеазиатский леопард, зубр и сапсан, сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы. 

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С 2007 года WWF России реализует Программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник впервые выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. Они выросли в сочинском Центре восстановления популяции леопардов.

В июне 2018 года потомством обзавелись сразу две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри.

WWF Благоустройство Граффити Животные Краснодар
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