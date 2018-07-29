В Краснодаре в фестивале стрит-арта приняли участие 70 художников

В Краснодаре 28 и 29 июля в граффити-парке «Затон» прошел фестиваль стрит-арта ShowYourFlow2018

В фестивале приняли участие 70 художников из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, Волгограда, Челябинска, Симферополя. Они прошли конкурсный отбор. Также были специально приглашенные художники — группа Superspray из Германии и райтер Mesr из Москвы. Каждый из участников получил для работы по 12 баллонов краски. Под открытым небом мастерам удалось создать целую галерею.

Мероприятие посетил мэр Краснодара Евгений Первышов вместе со своей дочерью.

«Важно и нужно поддерживать в Краснодаре такие начинания, развивать креативную среду. Чем больше арт-объектов и фестивалей в городе, тем интереснее в нем жить», — сказал мэр.

Один из организаторов Евгений Янчуков рассказал, что фестиваль такого масштаба в Краснодаре провели впервые. Ранее такое мероприятие проходило только в Москве и Санкт-Петербурге. Художники представили как классические граффити, так и абсолютно разные по тематике стрит-арт работы. Также можно увидеть совместные картины нескольких мастеров в одном стиле, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.