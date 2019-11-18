В Дагестане зампрокурора уволили за пьяное вождение
Заместитель прокурора одного из районов Дагестана лишился должности после вождения в нетрезвом состоянии
Сотрудники ГИБДД задержали зампрокурора Табасаранского района Садуллу Казимова нетрезвым за рулем автомобиля. 18 ноября главный прокурор республики Алексей Ежов подписали приказ об увольнении Казимова.
В документе говорится, что чиновник уволен за нарушение присяги прокурора, передает «Интерфакс».
В прокуратуре Дагестана эту информацию официально пока не прокомментировали.
Напомним, за пьяное вождение водители привлекаются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Им грозит штраф и лишение права управления транспортным средством. За повторное пьяное вождение они подвергаются уголовному преследованию по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).
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