В Дагестане зампрокурора уволили за пьяное вождение

Напомним, за пьяное вождение водители привлекаются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Им грозит штраф и лишение права управления транспортным средством. За повторное пьяное вождение они подвергаются уголовному преследованию по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

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