В Краснодаре из-за пьяного дебошира сел самолет Тель-Авив — Санкт-Петербург
В краснодарском аэропорту вечером 15 августа из-за пьяного пассажира самолет совершил вынужденную посадку
Что произошло? В 23:54 в Международном аэропорту Краснодар вынужденно приземлился рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Судно пришлось посадить из-за буйного поведения одного из пассажиров.
Что стало с дебоширом и остальными пассажирами? Сотрудники полиции доставили пассажира в отдел. В 1:36 пассажиров отправили в конечный пункт — самолет вылетел в Санкт-Петербург, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краснодарского аэропорта.
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Как часто стучаются подобные инциденты? Это не единичный случай, когда пассажиры нарушают порядок на борту самолета или в аэропортах. Так, в начале июля опоздавший пассажир рейса Москва — Анапа напал на сотрудника авиакомпании «Победа». В Ростове 22 июня с самолета в Москву сняли двух пьяных пассажиров, которые не реагировали на замечания экипажа и агрессивно вели себя.
С этим что-то делают? Да. В России 4 июня вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров. По документу авиадебоширы на год автоматически попадают в черный список.
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