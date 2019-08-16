В Краснодаре из-за пьяного дебошира сел самолет Тель-Авив — Санкт-Петербург

Что произошло? В 23:54 в Международном аэропорту Краснодар вынужденно приземлился рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Судно пришлось посадить из-за буйного поведения одного из пассажиров.

Что стало с дебоширом и остальными пассажирами? Сотрудники полиции доставили пассажира в отдел. В 1:36 пассажиров отправили в конечный пункт — самолет вылетел в Санкт-Петербург, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краснодарского аэропорта.