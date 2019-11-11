«Держи своих псов на цепи». Артемий Лебедев призвал Рамзана Кадырова не оправдывать убийства задетой честью

Известный дизайнер Артемий Лебедев написал обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не призывать людей к убийствам

5 ноября на телеканале «Грозный» вышел сюжет, в котором глава Чечни Рамзан Кадыров на чеченском обратился к региональному правительству. Позже «Русская служба Би-би-си» опубликовала перевод его речи. В выступлении Кадыров призывал убивать, сажать и пугать тех, кто оскорбляет честь других в интернете, «занимается сплетнями, раздорами». Дизайнер Артемий Лебедев 11 ноября опубликовал в своем фейсбуке обращение к Кадырову по поводу его призывов и заявил, чтобы он был аккуратнее в своих высказываниях. «Ты уважаемый человек, у тебя много заслуг, ты восстановил целую страну, тебя любит твой народ, тебя слушают и боятся. Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу», — написал Лебедев.

Он согласился со словами Кадырова о том, что есть вещи важнее законов («Любовь и семья важнее законов. И жизнь важнее законов»), но добавил, что лучше них человечество пока ничего не придумало: «Без правосудия мы вернемся в каменный век». «Ты призываешь убивать за обиду. Подумай — кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет. Но никакое достоинство никакого мужчины не стоит того, чтобы этот мужчина мог принять решение убить», — отметил Лебедев. Он упомянул реальный случай с племянником Рамзана Кадырова, который, работая мэром Грозного, на камеру электрошоком угрожал людям. Власти республики заявили, что именно из-за этих действий глава республики снял с должности родственника.

«Ты его справедливо наказал, но разве изначально не должны были его остановить другие люди? Разве не должно было у него быть страха?», — задался вопросами дизайнер. Он подчеркнул, что настоящие мужчины решают свои проблемы бескровно — «интеллект сильнее мышц». Свое обращение Лебедев подытожил словами о том, что уважение нельзя завоевать силой: «Силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста. Обнимаю, брат».



Ранее Лебедев уже писал открытое послание. Тогда он его адресовал некоему «горному брату», который заставляет «людей извиняться за любую критику». После этого министр Чечни по национальной политике назвал его пустышкой и трусом.